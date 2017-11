Continuar a ler

O piloto italiano, sete vezes campeão mundial na categoria principal, seis em MotoGP e uma ainda nos 500cc, foi submetido a uma intervenção cirúrgica no final de agosto para reduzir uma dupla fratura na tíbia-fíbula, sofrida num de treino de enduro.Depois de ter falhado o Grande Prémio de San Marino, Valentino Rossi surpreendeu os mais otimistas ao retomar a competição na prova de Aragão, em 23 de setembro, após apenas três semanas de ausência."Se me sentir competitivo ao fim de algumas corridas, gostaria de continuar por mais tempo", disse Rossi, que além dos títulos mundiais na categoria principal, também o foi em 250cc (em 1999) e em 125cc (em 1997).O piloto da Yamaha já está fora das contas pela atribuição do título da presente temporada, pois está em 4.º lugar, e que está bem encaminhado para o espanhol Marc Márquez, que poderá conquistar no domingo o seu quarto título em cinco épocas."Estou concentrado na preparação do último Grande Prémio da temporada [Comunidade Valenciana]. Este é um momento importante para mim. A perna melhorou e já me sinto bem", adiantou Valentino Rossi, que já venceu em Espanha em 2003 e 2004.