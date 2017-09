Depois de exames realizados no final desses testes, na quarta-feira, o campeoníssimo italiano decidiu que iria tentar correr, tendo para isso de se submeter ao check-in de hoje. Todavia, isto não constitui garantia que Rossi participe nos três dias do GP.



"Só terei a resposta real e definitiva depois de fazer a primeira sessão de testes [sexta-feira] porque pilotar a [Yamaha] M1 constitui um desafio muito maior", explicou o piloto italiano. Se a opção de Rossi for desistir após os primeiros treinos, a moto será pilotada por Michael van der Mark, holandês que integra a equipa da Yamaha no Mundial Superbike.

Os médicos do Mundial MotoGP consideraram esta quinta-feira que Valentino Rossi está apto para participar no GP de Aragão, depois de exames realizados no circuito espanhol onde tem lugar a próxima ronda da competição.O piloto da Yamaha sofreu uma dupla fratura na perna direita no decorrer de um treino em que fazia motocrosse no final de agosto e na segunda e terça-feira voltou a pilotar pela primeira vez, no circuito de Misano (Itália).