Piloto mais experiente e mais ganhador de todo o elenco do MotoGP, o italiano Valentino Rossi protagonizou um momento pouco comum na sua carreira recente. O italiano, de 38 anos, deitou tudo a perder à última volta no Grande Prémio de França, cedendo o triunfo ao espanhol Maverick Viñales, o seu companheiro de equipa.Rossi entrou na última volta em Le Mans na frente e tudo parecia encaminhar-se para a 115.ª vitória do transalpino, mas uma trajetória mais larga fê-lo perder a liderança a meio da derradeira volta. O italiano poderia ter-se contentado com o segundo posto, mas tentou manter-se na luta pela vitória e acabou por... fazer pior! À entrada da penúltima curva, Rossi arriscou e, depois de deixar a frente fugir, foi mesmo ao asfalto, acabando por desistir. Viñales, já na frente, não se 'importou' e foi buscar o triunfo, logo seguido por Johann Zarco e Dani Pedrosa, que completaram o pódio em segundo e terceiro graças ao infortúnio de Valentino Rossi.Nas contas do Mundial, o novo líder é Viñales, com 85 pontos, mais 17 do que Dani Pedrosa, que agora é o segundo colocado. Já Rossi é agora terceiro, com 62 pontos.

Autor: Fábio Lima