Depois de Marc Márquez ter sido figura no primeiro dia de testes do MotoGP realizados no traçado australiano de Phillip Island, esta madrugada foi a vez de um outro piloto do país vizinho se evidenciar. Maverick Viñales, a cumprir os primeiros meses na Yamaha oficial, foi o mais rápido, deixando a concorrência a quase meio segundo.Viñales, de 22 anos, fez a sua melhor volta em 1.28,847 minutos, deixando Márquez a 0,462 segundos e Cal Crutchlow a 0,478. Seguiram-se Alvaro Bautista (a 0,564), Andrea Dovizioso (a 0,636) e Aleix Espargaro (a 0,654). Já longe do tempo do espanhol, que é seu colega de equipa, Valentino Rossi foi o oitavo mais veloz, a a 0,817, ao passo que Jorge Lorenzo foi apenas 15.º, a 1,350 seg, e Dani Pedrosa ficou logo abaixo, a 1,398.

Autor: Fábio Lima