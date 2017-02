Continuar a ler

Melhores tempos do 3.º dia de testes



1. Maverick Viñales (Espanha/Yamaha), 1.59,368 minutos

2. Marc Márquez (Espanha/Honda), a 0,138

3. Andrea Dovizioso (Itália/Ducati), a 0,185

4. Dani Pedrosa (Espanha/Honda), a 0,210

5. Valentino Rossi (Itália/Yamaha), a 0,221

6. Álvaro Bautista (Espanha/Ducati Aspar), a 0,260

7. Casey Stoner (Austrália/Ducati), a 0,271

8. Cal Crutchlow (Grã-Bretanha/Honda LCR), 0,360

9. Jorge Lorenzo (Espanha/Ducati), a 0,399

Maverick Viñales, novo companheiro de equipa do italiano Valentino Rossi na Yamaha, dominou o terceiro e último dia de testes de MotoGP no circuito de Sepang, na Malásia. O piloto espanhol realizou 72 voltas e registou o seu melhor tempo em 1.59,368 minutos, o mais rápido dos três dias.Além de ter batido o compatriota Marc Márquez (Honda), atual campeão mundial, que fez mais 0,138 segundos nesta última sessão, Viñales superou Rossi nos três dias de testes. O italiano terminou esta quarta-feira com o 5.º melhor registo, numa jornada em que o espanhol Jorge Lorenzo, agora na Ducati, foi apenas o 9.º mais rápido.