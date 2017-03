A cumprir os primeiros tempos na equipa oficial da Yamaha, o espanhol Maverick Viñales voltou este domingo a destacar-se, ao ser de novo o mais rápido no curcuito de Losail, no Qatar, onde decorreram os derradeiros testes tendo em vista o Mundial de MotoGP, que arranca já na sexta-feira.O jovem, de 22 anos, fez a sua melhor volta em 1.54,330 segundos, 71 milésimos de segundos mais veloz do que o italiano Andrea Dovizioso, que conseguiu de novo ser mais rápido do que Jorge Lorenzo, ainda que desta feita a performance do espanhol até tenha sido positiva, com um quarto melhor registo, a 189 milésimos de Viñales. Pelo meio dos dois Ducati ficou Dani Pedrosa, em Honda, também ele de regresso às boas marcas.Ora se Lorenzo e Pedrosa fizeram boas marcas, o mesmo não se pode dizer de Marc Márquez e Valentino Rossi. O campeão do Mundo assinou o décimo melhor tempo, a mais de meio segundo (0,660) de Viñales, ao passo que o italiano ficou logo a seguir, a 855 milésimos do seu colega de equipa.

Autor: Fábio Lima