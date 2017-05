Nicky Hayden não. Também no futebol foram publicadas mensagens de apoio após o falecimento do norte-americano.publicou no seu Twitter uma mensagem de apoio para amigos e família de Hayden. "Estamos muito tristes por ouvir a notícia da morte do campeão de MotoGP Nicky Hayden. As nossas condolências à família e amigos de Nicky neste momento difícil", pode ler-se no twitter oficial do clube italiano.Também a rivalfez questão de se mostrar solidária com a situação. "A Lázio apresenta as suas condolências ao mundo do desporto pela trágica morte do campeão de MotoGP Nicky Hayden", lê-se também no twitter.Outro histórico clube italiano, o, também quis deixar a sua mensagem na mesma rede social. "Estamos muito tristes com a morte do Nicky Hayden. As nossas condolências à família e amigos. Descansa em paz Nicky."

La #SSLazio si unisce al cordoglio di tutto il mondo dello sport per la tragica scomparsa del campione del mondo di MotoGP Nicky #Hayden

We are deeply saddened by the passing of Nicky Hayden, heartfelt condolences to his family and close ones.

The club is saddened to learn of the passing of MotoGP champion Nicky Hayden. Our thoughts are with his family and friends at this time.

