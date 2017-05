O português Rui Gonçalves (Husqvarna) terminou este domingo em 20.° o Grande Prémio da Alemanha, oitava etapa do Mundial de motocrosse, dominada pelo italiano Antonio Cairoli (KTM). O motard foi 21.° na primeira corrida do dia, melhorando ligeiramente, para 18.°, na segunda, e terminando a 1.41,813 minutos do italiano.O dorsal 999 somou mais três pontos, tendo agora um total de 52 e subindo ao 18.° posto da classificação geral de motocrosse, liderada por Tony Cairoli, com 305, à frente do esloveno Tim Gajser (Honda), com 261.A nona etapa do mundial, o Grande Prémio de França, disputa-se a 28 de maio, em Ernee.

Autor: Lusa