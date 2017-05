Continuar a ler

Recorde-se que Nicky Hayden foi atropelado, esta quarta-feira, quando treinava de bicicleta em Rimini, Itália, e foi transportado para o Hospital Bufalini de Cesena.

O estado de saúde de Nicky Hayden não revela qualquer melhoria desde que entrou no hospital após ter sido atropelado enquanto andava de bicicleta. De acordo com os médicos do Hospital de Cesena, o campeão do mundo de MotoGP em 2006, atualmente a disputar o Mundial de Superbike, está num estado "extremamente grave" e os responsáveis não escondem a preocupação."As condições permanecem extremamente críticas e as próximas horas vão ser cruciais para entender a evolução do seu estado de saúde", confirmaram os médicos. O acidente causou várias lesões cerebrais ao piloto norte-americano de SBK, pelo que os médicos mantêm um prognóstico reservado.