Miguel Oliveira, quarto no Mundial, encontrou em Philip Island algumas condições "mistas em pista", depois de um aguaceiro que fez baixar a temperatura, ainda durante a sessão de treinos livres, e que provocou alguma hesitação na escolha de pneus."Foi um pouco estranho no início, começou a chover assim que saímos para a pista, o que fez com que tivéssemos de alterar o nosso plano", revelou o jovem piloto, de 22 anos, natural do Pragal (concelho de Almada) e que tem dado cartas no Mundial.Para a corrida de Phillip Island, naquela que será a 16.ª e antepenúltima prova do Mundial - seguem-se o Grande Prémio da Malásia e, por último, o da Comunidade Valenciana -, Miguel Oliveira está otimista. "Tenho pena de não ter conseguido um melhor ritmo, mas estou confiante para amanhã", disse.Hoje, com as condições mistas na pista, o piloto teve, no entanto, bons indicadores, ao conseguir rodar em primeiro na terceira sessão livre (1.33,919 minutos) e com o segundo tempo nos combinados dos treinos livres.Na qualificação caiu para o terceiro lugar, com 1.33,422 minutos, atrás do alemão Marcel Schrotter (Suter), com 1.33,308, e do italiano Mattia Pasini (Kalex), que garantiu a 'pole position', com 1.33,300.No Mundial, Miguel Oliveira conseguiu esta época duas 'pole positions' (Argentina e Aragão) e um segundo lugar na grelha (República Checa), tendo já subido ao pódio em seis ocasiões, com dois segundos lugares e quatro terceiros.O campeonato de Moto 2 é liderado pelo italiano Franco Morbidelli (250 pontos), que sairá da quinta posição, seguido pelo suíço Thomas Luthi (237 pontos), que partirá do décimo lugar.Miguel Oliveira ocupa a quarta posição, com 166 pontos, menos 14 do que o espanhol Alex Marquez, que em Phillip Island estará na segunda linha de saída, na sexta posição.O Grande Prémio da Austrália disputa-se às 4h20 de domingo.