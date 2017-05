Continuar a ler

Vários pilotos mostraram, também nas redes socais, a sua infelicidade para com a situação. Exemplo disso foi Jorge Lorenzo, atualmente na Ducati. "Muito triste. É inacreditável como a vida pode ser tão cruel. As minhas condolências à família e amigos do Nicky", lê-se no Twitter do espanhol.Marc Márquez, atual campeão mundial de MotoGP, também deixou uma mensagem na mesma plataforma. "Abalado com esta notícia. Nunca te vamos esquecer!", escreveu o espanhol. O seu compatriota Dani Pedrosa também não se mostrou indiferente. "Para sempre no meu coração, campeão. Descança em paz Nicky", lê-se também no Twitter do piloto.O antigo piloto australiano Casey Stoner deixou também a sua mensagem de condolências. "Agradeço por todo o tempo em que tive o privilégio de te conhecer! Descansa em paz Nicky. Rezo por toda a sua família durante este momento. Vamos sentir a tua falta companheiro", referiu.