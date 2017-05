Continuar a ler

O presidente da Honda, marca que o piloto norte-americano representava atualmente, lembra ainda o "estilo de condução e o espírito alegre" de Hayden.



O presidente da Honda, Takahiro Hachigo, enviou esta terça-feira uma mensagem de condolências à família do piloto Nicky Hayden, falecido na segunda-feira na sequência de ferimentos causados por um atropelamento quando circulava de bicicleta."Nicky foi um piloto de sucesso desde muito cedo e, com os seus sucessos desportivos, contribuiu para o crescimento da Honda, com triunfos como o título mundial de MotoGP em 2006", refere uma nota de Takahiro Hachigo.

Autor: Lusa