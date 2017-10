Continuar a ler

"A quinta posição em corrida e a segunda na qualificação era um resultado impensável até há uns dias e que só foi possível graças ao incrível talento e a solução de travões especial que a Brembo colocou à disposição do Dottore, para que pudesse superar as dificuldades que sentia na perna, que não estava a 100%", comunicou a marca italiana.



Um recurso já utilizado



Ainda que a utilização por parte de Rossi dê uma nova dimensão a este recurso, diga-se que esta não é a primeira vez que a Brembo coloca à disposição dos pilotos do MotoGP este tipo de soluções. A primeira vez que algo similar foi utilizado foi há mais de 25 anos, quando o mítico Mick Doohan utilizou um mecanismo desta natureza despois da grava queda que sofreu em Assen, na Holanda, em 1992.



O italiano Valentino Rossi surpreendeu tudo e todos quando, apenas 24 dias depois de ter fraturado a perna num treino de enduro, surgiu no passado fim de semana no Grande Prémio de Aragão em boa forma, ao rubricar o quinto lugar final. Ora, para o conseguir, o veterano italiano contou fez valer o seu espírito competitivo, mas também com a preciosa ajuda da Brembo, que concebeu um sistema de travagem para a roda traseira que não requeria a utilização da perna direita (aquela que Rossi fraturou) e que, em condições normais, teria de ser recurso habitual - e com força.Ao invés, a Brembo instalou na Yamaha M1 um travão no punho esquerdo, que teria de ser accionado quando este quisesse travar. Ainda assim, a sua utilização não foi tão fácil quanto isso, pois no punho esquerdo também estava localizada a embraiagem, o que obrigou o italiano a um incrível trabalho de coordenação, entre o travão e a embraiagem sempre que queria trocar de mudança. Basicamente, o dedo indicador era utilizado para a embraiar, ao passo que o polegor da mesma mão geria o uso do travão... isto em alta velocidade.

Autor: Fábio Lima