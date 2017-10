Continuar a ler

Rui Gonçalves, piloto do Mundial de Motocrosse (MXGP), conseguiu os melhores resultados lusos, com dois 16.º postos, na primeira e terceira corridas.



Na segunda corrida, sem a categoria rainha do motocrosse, o melhor piloto foi Paulo Alberto, que terminou em 31.º.



Atrás da Romain Febvre, Gautier Paulin e Christophe Charlier, que se sagraram campeões, terminou a Holanda, segunda com mais 11 pontos, e a Grã-Bretanha, que fechou o pódio com mais 12. Rui Gonçalves, piloto do Mundial de Motocrosse (MXGP), conseguiu os melhores resultados lusos, com dois 16.º postos, na primeira e terceira corridas.Na segunda corrida, sem a categoria rainha do motocrosse, o melhor piloto foi Paulo Alberto, que terminou em 31.º.Atrás da Romain Febvre, Gautier Paulin e Christophe Charlier, que se sagraram campeões, terminou a Holanda, segunda com mais 11 pontos, e a Grã-Bretanha, que fechou o pódio com mais 12.

A seleção portuguesa terminou este domingo o Motocrosse das Nações na 16.ª posição, no final da prova no circuito de Matterley Basin, em Winchester.A formação lusa, composta por Rui Gonçalves (Husqvarna), Hugo Basaula (Kawasaki) e Paulo Alberto (Honda), somou 125 pontos, 105 a mais do que a equipa vencedora, a França.

Autor: Lusa