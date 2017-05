Continuar a ler

"Depois disso voltámos a ser colegas de equipa nos anos difíceis de Ducati, onde lutámos com unhas e dentes em várias ocasiões, inclusivamente para alcançar lugares nos cinco primeiros. O Nicky vinha algumas vezes ao meu Rancho, onde sempre foi fantástico vê-lo e, também, descobrir alguns segredos a lutar juntos. É que o Nicky é um dos pilotos de flat track mais rápido do Mundo, até porque, antes de passar para o asfalto, ganhou várias provas importantes de American Flat Track", lembrou.



Ainda assim, a melhor memória de Hayden deu-se num dia complicado para o italiano. "Mas a melhor recordação que tenho dele foi quando me esticou a mão depois daquela infeliz corrida de Valência, em 2015, durante a volta de consagração. Para ele foi a despedida do MotoGP e eu tinha acabado de perder esse campeonato. O seu olhar de apoio pela viseira é uma das poucas memórias positivas que tenho desse dia. Vamos, Nicky, estamos todos contigo", finalizou.





O MotoGP está por estes dias concentrado em Le Mans, para a disputar do Grande Prémio de França, mas o pensamento de grande parte do paddock está em Itália, onde Nicky Hayden luta pela vida depois de ter sido atropelado enquanto treinava de bicicleta . O norte-americano, que compete nas Superbikes, tem recebido várias mensagens de apoio e uma delas chega de Valentino Rossi, um dos nomes históricos da modalidade."O Nicky é um dos melhores amigos que tive no paddock. Fomos companheiros de equipa na Honda no seu primeiro ano, em 2003, quando ele era um principiante na sua primeira experiência europeia. Esse ano acabou comigo campeão e resultou no seu primeiro pódio, em Phillip Island. Uns anos mais tarde, lutámos um contra o outro pelo título de 2006 até à última prova e, infelizmente para mim, derrotou-me e foi campeão. Depois dessa corrida demos as mãos e abraçamo-nos", começou por recordar, num post feito no Facebook.

Autor: Fábio Lima