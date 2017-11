Valentino Rossi tem 38 anos mas não planeia colocar um ponto final na carreira. O piloto italiano, nove vezes campeão do Mundo, sete delas no MotoGP (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009), contou numa entrevista à revista alemã Speedweek que tem a intenção de aumentar o seu já vasto palmarés com mais um título na categoria rainha.



"O primeiro objetivo continua a ser ganhar o Mundial. O segundo é ganhar corridas. E o terceiro garantir pódios", contou Rossi, que não se mostrou particularmente satisfeito com o desempenho da Yamaha este ano. "Houve provas muito difíceis, como Jerez, Barcelona, Spielberg ou Motegi. O principal problema foi o desgaste dos pneus na roda traseira. Resolvemos algumas questões que vinham de 2016, mas em 2017 surgiram outras."





