Aos 38 anos e com sete títulos de campeão Mundial de MotoGP no currículo, Valentino Rossi não pensa em retirar-se mas sim em mais conquistas. E este fim de semana, o piloto italiano esteve a testar a nova Yamaha 450 2018.Recorde-se que foi num treino de enduro, em setembro último, que Rossi fraturou a tíbia e o perónio da perna direita.Rossi tem contrato com a Yamaha por mais uma temporada mas já avisou que quer continuar a competir por mais tempo.