"Estamos muito satisfeitos por ter assegurado os préstimos do Ott, sobre o qual estamos atentos há muito tempo. Ele é uma mistura perfeita de experiência e juventude, com uma boa atitude, pelo que vai integrar-se bem na minha equipa", afirmou Mäkinen, citado pela Toyota.Os outros dois Toyota Yaris da equipa vão ser pilotados pelos finlandeses Jari-Matti Latvala/ Miikka Anttila e Esapekka Lappi/Janne Ferm, enquanto Kaj Lindström, atual copiloto de Hänninen, vai assumir o cargo de diretor desportivo da equipa, já a partir do Rali da Austrália, a disputar entre 16 e 19 de novembro.Tänak soma dois triunfos, na Sardenha e na Alemanha, ambos em 2017, e 10 pódios em 77 provas do WRC desde 2009. Atualmente, quando faltam disputar dois ralis para o fim da temporada, ocupa o segundo lugar da classificação de pilotos, com 161 pontos, menos 37 do que o seu companheiro de equipa Sébastien Ogier (Ford Fiesta), tetracampeão do mundo."É com o coração partido que a equipa se despede de Ott e Martin, que têm sido parte importante do sucesso deste ano (...). Ele sempre foi rápido. Chamou-me a atenção desde o primeiro minuto, nunca tive dúvidas da sua velocidade, mas ultimamente completou-se, como vencedor de ralis e possível candidato ao título", disse Malcom Wilson, o 'patrão' da M-Sport, que pode ainda perder Ogier para a Citroën.