Em 2018, o piloto, cujo carro ainda não foi revelado, vai ter como navegador André Couceiro, que conquistou o título nacional de RC5 a fazer dupla com Rafael Cardeira. "O progresso e evolução a que temos assistido dos pilotos que apostam no ERC é incrível, prova disso são os recentes sucessos do Diogo Gago e do Bruno Magalhães. Essa aprendizagem fascina-me e o meu objetivo é sempre o de melhorar enquanto piloto de Ralis. Em Portugal tal aprendizagem não é possível, uma vez que não há um regulamento adequado nem um controlo rigoroso de algumas regras que só beneficiariam os ralis", afirmou Aloísio Monteiro, reconhecendo que a internacionalização confere melhor retorno aos patrocinadores.Em 2018, o piloto, cujo carro ainda não foi revelado, vai ter como navegador André Couceiro, que conquistou o título nacional de RC5 a fazer dupla com Rafael Cardeira.

Aloísio Monteiro vai disputar o campeonato europeu de ralis (ERC), juntando-se ao compatriota e vice-campeão Bruno Magalhães (Skoda Fabia), anunciou esta sexta-feira a assessoria de comunicação do piloto portuense.Depois de ter sido segundo no Troféu Ibérico, dedicado aos Renault Clio, Aloísio Monteiro já assegurou a presença em seis das oito provas do ERC, que arranca com o Azores Airlines Rally, entre 22 e 24 de março.

Autor: Lusa