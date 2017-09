Continuar a ler

A marca, sediada na Alemanha, afirmou que Andreas está "entre os condutores que se integram rapidamente"."Ele já testou o Hyundai i20 Coupé do WRC e deu-nos uma resposta positiva e útil", explicou Michel Nandan, chefe da Hyundai Motorsport.Mikkelsen, que no fim de semana vai participar no Rali de Espanha, 11.ª prova do Mundial de 2017, disse estar "feliz com a oportunidade de regressar, a tempo integral, ao WRC para as temporadas 2018 e 2019".Além do norueguês, os pilotos Thierry Neuville/Nicolas GE, Dani Sordo/Marc Marti e Hayden Paddon/Seb Marshall, também têm contrato para a próxima temporada.