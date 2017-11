Carlos Vieira (Citroën DS3) conquistou este sábado o seu primeiro título de campeão nacional de ralis, ao vencer o Rali do Algarve, impondo-se a Pedro Meireles (Skoda Fabia), que liderava antes da última etapa do campeonato.O piloto natural de Fafe sucedeu no historial ao bicampeão José Pedro Fontes (Citroën DS3), que ficou afastado da luta pelo título devido ao acidente sofrido no Rali de Portugal, ao vencer no Algarve a terceira prova do ano, depois dos triunfos em Espinho e Mortágua.O segundo lugar no Rali do Algarve acabou por ser insuficiente para Pedro Meireles reconquistar o título que venceu em 2014, acabando por perder a vantagem de 8,34 pontos que tinha à partida para a nona e última do nacional.

Autor: Lusa