Os pilotos percorreram por duas vezes os 1,57 quilómetros no espaço considerado património da Humanidade. A Hänninen bastou ser o mais rápido da primeira especial para assumir o comando da prova, até porque, pouco depois, a chuva forçou a concorrência a marcas mais lentas.



O francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta) ganhou a segunda tirada, mas chuva no troço de estreia deixou o tetracampeão mundial para trás, entrando esta quinta-feira no sexto lugar, a quatro segundos do finlandês.



O piloto finlandês Juho Hänninen (Toyota) assumiu o comando do Rali do México, terceira prova do Mundial da especialidade, depois de cumpridas as duas primeiras especiais.Hänninen foi o mais rápido no total dos dois primeiros troços, disputados em torno de Zocalo, espaço emblemático do centro histórico da Cidade do México, que se estreou este ano na prova.

Autor: Lusa