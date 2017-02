Continuar a ler

Amorim substituiu o habitual navegador do piloto acidentado, Cristiano Queiroga, ausente nos treinos que o piloto realizava.

O piloto de ralis João Vinha sofreu um grave acidente esta tarde em Mortágua. Enquanto treinava na Estrada Nacional 234, para o rali de Fafe, o carro do penafidelense (Mitsubishi Lancer) despistou-se e caiu ao rio Criz. O piloto sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital da Universidade de Coimbra.O segundo ocupante da viatura, Jorge Amorim, de 52 anos (Vice-Presidente do Clube Automóvel do Centro), acabou por ficar submerso e foi encontrado mais tarde sem vida.

Autor: Alexandra Beny