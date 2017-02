Continuar a ler

Apesar do estatuto de bicampeão, o piloto do Porto, de 41 anos, não assume o papel de favorito. "Há muito e bons pilotos, muitos e bons carros, e é errado pensar que serei o principal candidato só porque ganhei nos últimos dois anos", afirmou Fontes à Agência Lusa, prometendo "lutar pela vitória em todos os ralis em que participar".Em 2017, Fontes mantém-se fiel à Citroën Sport e ao DS3 R5 com que dominou na época passada. O carro para este ano é novo, mas, sem novas evoluções disponibilizadas pela marca francesa, mantém a mecânica e a tecnologia utilizadas em 2016. "O DS3 já provou que é competitivo e um carro vencedor, e acreditamos na equipa que mantemos condições para lutar pela vitória nos ralis", salientou.No ano do regresso do Rali de Portugal ao calendário nacional, Fontes não esconde a satisfação pela decisão da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), uma opção que o piloto há muito defendia."Acredito que é a melhor decisão que a FPAK tomou nos últimos anos, já que é importante para os pilotos poderem participar num rali em que o retorno para os patrocinadores é importante, e assim podemos definir melhor os nossos projetos para a temporada", considerou o bicampeão.Um dos principais adversários de Fontes é João Barros (Ford Fiesta R5). À Lusa, o piloto disse querer fazer todo o calendário - oito das nove provas, como define o regulamento - e com o objetivo de "lutar pelo título". "Quero fazer um campeonato bonito e divertir-me nas provas, ser rápido e competitivo", completou.O piloto de Paredes vai manter-se ao volante de um Ford Fiesta R5 que, tal como acontece com o bicampeão nacional, manterá as especificações de 2016, já que a marca não disponibilizou nenhuma evolução recente do modelo.O Campeonato Nacional, organizado pela FPAK, inicia-se com o Rali Serras de Fafe, em 18 e 19 de fevereiro, e termina em novembro, com o Rali do Algarve, num calendário que contempla nove provas - cinco em asfalto e quatro em terra - entre as quais os ralis de Portugal, Açores e Madeira.18-19 de fevereiro: Rali de Fafe (terra)11-12 de março: Rali de Castelo Branco (asfalto)30 de março-1 de abril: Rali dos Açores (terra)21-22 de abril: Rali de Espinho (asfalto)18-21 de maio: Rali de Portugal (terra)9-10 de junho: Rali Vidreiro (asfalto)3-5 de agosto: Rali da Madeira (asfalto)22-23 de setembro: Rali de Mortágua (terra)4-5 de novembro: Rali do Algarve (asfalto)2016 José Pedro Fontes2015 José Pedro Fontes2014 Pedro Meireles2013 Ricardo Moura2012 Ricardo Moura2011 Ricardo Moura2010 Bernardo Sousa2009 Bruno Magalhães2008 Bruno Magalhães2007 Bruno Magalhães2006 Armindo Araújo2005 Armindo Araújo2004 Armindo Araújo2003 Armindo Araújo2002 Miguel Campos2001 Adruzilo Lopes2000 Pedro Matos Chaves1999 Pedro Matos Chaves1998 Adruzilo Lopes1997 Adruzilo Lopes1996 Fernando Peres1995 Fernando Peres1994 Fernando Peres1993 Jorge Bica1992 Joaquim Santos1991 Carlos Bica1990 Carlos Bica1989 Carlos Bica1988 Carlos Bica1987 Inverno Amaral1986 Joaquim Moutinho1985 Joaquim Moutinho1984 Joaquim Santos1983 Joaquim Santos1982 Joaquim Santos1981 Santinho Mendes1980 Santinho Mendes1979 José Pedro Borges1978 Carlos Torres1977 Giovani Salvi1976 António Joaquim Póvoas Diegues1975 Manuel 'Inácio' de Sousa e Silva1974 não se realizou1973 não houve título absoluto1972 não houve título absoluto1971 não houve título absoluto1970 não houve título absoluto1969 não houve título absoluto1968 Américo da Silva Nunes1967 Américo da Silva Nunes1966 Manuel Lopes Gião1965 Alfredo César Torres1964 Fernando Basílio dos Santos1963 Horácio Carvalho de Macedo1962 José Baptista dos Santos1961 Horácio Carvalho de Macedo1960 José Manuel Falcão Mendes Pereira1959 José Luís Abreu Valente1958 José Luís Abreu Valente1957 Horácio Carvalho de Macedo1956 Fernando StockJoaquim Santos, 4 (1982, 1983, 1984, 1992)Carlos Bica, 4 (1988, 1889, 1990, 1991)Armindo Araújo, 4 (2003, 2004, 2005, 2006)Horácio Carvalho de Macedo, 3 (1957, 1961, 1963)Fernando Peres, 3 (1994, 1995, 1996)Adruzilo Lopes, 3 (1997, 1998, 2001)Bruno Magalhães, 3 (2007, 2008, 2009)Ricardo Moura, 3 (2011, 2012, 2013)José Luís Abreu Valente, 2 (1958, 1959)Américo da Silva Nunes , 2 (1967, 1968)Santinho Mendes, 2 (1980, 1981)Joaquim Moutinho, 2 (1985, 1986)Pedro Matos Chaves, 2 (1999, 2000)José Pedro Fontes, 2 (2015, 2016)