Carlos Vieira venceu as duas primeiras classificativas da manhã, e ficou na frente, mas o campeão respondeu em Alvito, o troço mais longo do rali, e fechou a secção com 2,10 segundos de vantagem, e com João Barros (Ford Fiesta R5), no terceiro lugar, mas já a 12,5 segundos.Antevia-se uma emocionante secção da tarde, e os pilotos dos Citroen não defraudaram as expetativas. José Pedro Fontes, sabendo que um triunfo lhe dava a liderança do campeonato, depois do anterior líder, Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), ter desistido na etapa de sábado, venceu a segunda passagem por São Domingos, mas Carlos Vieira respondeu em Fonte Longa 2 e, à entrada para Alvito 2, havia apenas um segundo a separar os dois da frente.Fontes repetiu a vitória da primeira passagem e venceu o rali com 2,6 segundos de vantagem.João Barros, vencedor em 2016, assistiu à distância à luta entre os dois da frente, mas garantiu a posição mais baixa do pódio, ao terminar a 33,4 segundos do vencedor.No quarto lugar terminou Miguel Barbosa (Skoda Fabia R5), a 2.49,40 minutos do vencedor, com Ricardo Teodósio (Mitsubishi EVO X) a fechar o 'top-5' e a vencer o agrupamento de produção.O Campeonato Nacional de Ralis regressa de 30 de março a 1 de abril com o Rali dos Açores, terceira prova do calendário 2017 e a segunda em piso de terra.