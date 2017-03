Continuar a ler

Apenas duas especiais separam Meeke do quarto triunfo da sua carreira, com um primeiro troço cronometrado de 32,96 quilómetros e os 21,94 da 'power stage', que dá pontos-extra aos mais rápidos.



O britânico Kris Meeke (Citroen) ficou no sábado mais perto do triunfo final no Rali do México, ao aumentar a vantagem na liderança no terceiro e penúltimo dia da terceira prova do Mundial.Arriscando ao manter pneus duros, quando havia previsão de chuva, que não se confirmou, Meeke conseguiu aumentar a vantagem sobre o francês Sébastien Ogier (Ford), campeão do mundo, que está agora a 30,9 segundos.

