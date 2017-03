Continuar a ler

O líder do campeonato, o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota), ocupa apenas a oitava posição, a 1.37,2 minutos de Meeke.



Os organizadores foram forçados a anular as duas primeiras especiais desta sexta-feira, depois de a caravana do rali ter ficado retida por um acidente rodoviário na ligação de 400 quilómetros entre a Cidade do México e o parque fechado em León.



O britânico Kris Meeke (Citroen) subiu na sexta-feira à liderança do Rali do México, terceira prova do Mundial, após uma segunda etapa que teve menos duas especiais devido a um acidente. Após sete troços cronometrados, Meeke, que venceu duas especiais, lidera a prova com 20,9 segundos de avanço sobre o campeão do mundo, o francês Sebastien Ogier (Ford) e 56,7 sobre o belga Thierry Neuville (Hyundai).

Autor: Lusa