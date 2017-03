Continuar a ler

Ogier terminou a prova a 13,8 segundos do britânico, enquanto o belga Thierry Neuville (Hyundai) completou o pódio, a 59,7 segundos do vencedor.



Meeke não escapou a um enorme susto na parte final da prova, em que saiu da estrada e teve que contornar, ziguezagueando, alguns carros estacionados, num terreno adjacente, antes de regressar ao traçado.



"Depois de um salto, apanhei uma lomba e perdi o controlo do carro, mas, o que posso dizer, é que sou um tipo cheio de sorte. Que maneira de terminar o rali", disse Kris Meeke, após cruzar a meta.



Ogier, que perdeu cerca de 20 segundos na segunda etapa, nem queria acreditar no atribulado final do britânico, mas mostrou-se satisfeito por ter ascendido à liderança do WRC.



O piloto britânico Kris Meeke (Citroën), venceu este domingo o Rali do México, terceira etapa do Mundial de ralis (WRC), impondo-se ao tetracampeão em título, o francês Sébastien Ogier (Ford), que assumiu a liderança do campeonato.Kris Meeke, de 37 anos, conquistou no México a sua quarta vitória em provas do WRC -- em 2016 venceu em Portugal -, depois de assumir a liderança na primeira especial da segunda etapa (PEC4), disputada na tarde de sexta-feira.

Autor: Lusa