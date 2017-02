Continuar a ler

"Hoje, arrancamos bem, mas no troço da Lameirinha, tivemos um furo, o que nos fez perder algum tempo. Isso refletiu-se no resultado final, que é a parte menos positiva. Já estávamos preparados para alguns dissabores, mas notamos que houve uma grande evolução em relação ao ano passado, o que me deixa muito satisfeito", diz Miguel Barbosa.



Esta é a 30ª edição do Rallye Serras de Fafe que, este ano, contou com algumas novidades, como duas passagens noturnas e a internacionalização da prova. Segue-se agora o Rali de Castelo Branco que irá decorrer a 11 e 12 de março.

Miguel Barbosa abriu a época do Campeonato Nacional de Ralis com o rali Serras de Fafe. Uma prova que o deixou satisfeito, apesar do resultado final. O piloto da BP Ultimate Vodafone Skoda Team acabou em 7º lugar, devido a um furo no troço da Lameirinha que o fez perder algum tempo.Ainda assim, no primeiro dia o piloto da BP Ultimate Vodafone Skoda Team terminou a prova no top 5, ao volante do Skoda Fabia R5, acompanhado por Miguel Ramalho.

Autor: João Lopes