Continuar a ler

Craig Breen, o irlandês piloto oficial da Citroën no WRC, corre em Mortágua ao volante do DS3 de José Pedro Fontes, foi o terceiro mais rápido, a 2,9 segundos do vencedor, mas acabaria penalizado em 50 segundos por ter entrado no controlo com atraso de cinco minutos. Um problema de travões obrigou o piloto a retirar as rodas do Citroën e acabou por não entrar a tempo para a superespecial.Nas contas do campeonato, Pedro Meireles chega a Mortágua na frente, com 101,98 pontos, seguido de Miguel Barbosa (92,72) e de João Barros (Ford Fiesta R5) no terceiro lugar com 90,51 pontos. Uma vitória de Meireles 'sela' as contas do título a favor do piloto de Guimarães, o que seria o segundo na carreira do piloto, após a conquista em 2014.O Rali de Mortágua prossegue este sábado, com os pilotos a percorrerem mais sete especiais de classificação, com tripla passagem por Mortágua-Calvos (11,67 km) e dupla passagem pelos troços de Póvoa do Sebo (15,71 km) e Felgueira (17,98 km).