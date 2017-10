Continuar a ler

Ogier pode 'selar' a conquista do quinto campeonato consecutivo, se vencer esta prova ou terminar em segundo e conseguir todos os pontos de bónus da 'power stage' de domingo.



O francês e o seu copiloto, Julien Ingrassia, mantêm uma vantagem de 37 pontos sobre o estónio Ott Tänak, colega de equipa e segundo classificado, e 38 sobre o belga Thierry Neuville, à entrada para as últimas duas provas.



No campeonato dos construtores, que também pode ficar decidido na penúltima prova do calendário, as contas são mais simples, uma vez que a equipa privada britânica M-Sport está a quatro pontos de vencer pela primeira vez a tabela das equipas desde 2007.



Com uma liderança de 83 pontos sobre a Hyundai, com 86 em disputa nas duas últimas corridas, um dos três pilotos da equipa, Ogier, o estónio Ott Tänak e Elfyn Evans, que este fim de semana corre em casa, só precisa de terminar a prova galesa para confirmar o título.



O piloto francês Sébastien Ogier (Ford Fiesta), líder do campeonato do mundo de ralis, venceu esta quinta-feira a primeira super especial do 73.º Rali do País de Gales, a penúltima prova do calendário, que decorre até domingo.O francês terminou os 1,49 quilómetros do primeiro dos 21 troços do rali britânico em 1.09,7 minutos, com o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) a 0,4, no segundo posto, e o belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 0,5, no terceiro posto.

Autor: Lusa