O campeonato vai abrir com o tradicional Rali de Monte Carlo em janeiro, de 25 a 28, e termina de 15 a 18 de novembro na Austrália, num calendário com misto de gravilha, asfalto, neve e gelo, através de quatro continentes.Depois da sétima prova, em Itália, de 7 a 10 de junho, haverá uma pausa de seis semanas para a segunda metade da época, reatada de 26 a 29 de julho na Finlândia.A Grã-Bretanha troca com a Espanha, que assim será o último evento europeu (25-28 outubro), permitindo assim que a prova, de 4 a 7 de outubro, conte para o campeonato de ralis britânico.O diretor do WRC, Oliver Ciesla, considera que o calendário de 2018 oferece tradição e originalidade. "A temporada de 2018 traz uma mistura atraente de tradição e história do WRC, sob a forma de traçados clássicas como a Suécia, a Argentina e a Finlândia, aliado a um regresso à Turquia", justificou.