Na terceira posição surge o britânico Ott Tanak (Citroen), a 20,8 segundos de Mikkelsen, enquanto o estónio Ott Tanak (Ford), que ainda luta pelo segundo lugar no mundial com Neuville, é apenas sexto, a 33 segundos da liderança.



O francês Sébastien Ogier (Ford), já coroado pentacampeão mundial, ocupa o oitavo lugar, a 47,9 segundos da liderança.



O norueguês Andreas Mikkelsen terminou esta sexta-feira na frente a primeira etapa do Rali da Austrália, 13.ª e última prova do Mundial, com o belga Thierry Neuville a levar vantagem na luta pelo segundo lugar no campeonato.Após as primeiras oito especiais, dominadas pelos dois pilotos da Hyundai, Mikkelsen, vencedor na Austrália, lidera com 20,1 segundos de avanço sobre Neuville.

