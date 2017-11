Continuar a ler

O belga ficou assim mais próximo de garantir a segunda posição no WRC, uma vez que o estónio Otto Tanak (Ford), que o podia ultrapassar, está na terceira posição, a 40,6 segundos.



O francês Sébastien Ogier (Ford), já coroado pentacampeão mundial, ocupa o sexto lugar, a 1.48,2 minutos de Neuville.



O piloto belga Thierry Neuville (Hyundai) subiu este sábado à liderança do Rali da Austrália, beneficiando da desistência do norueguês Andreas Mikkelsen (Hyundai) durante a segunda etapa da 13.ª e última prova do Mundial de Ralis (WRC).Após o abandono de Mikkelsen, devido a dois acidentes na segunda de oito especiais do dia, Neuville assumiu a liderança e terminou a segunda etapa com 20,1 segundos de avanço sobre o finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota).

Autor: Lusa