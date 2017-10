Continuar a ler

Mais importante do que ter ascendido ao segundo lugar, Sebastien Ogier manteve-se à frente dos pilotos que o ainda podem importunar no que se refere à conquista do Mundial de ralis, nomeadamente o belga Thierry Neuville (Hyundai i20), segundo, e o estónio Ott Tänak (Ford Fiesta), que caiu para sexto.



Se a atual classificação se mantiver inalterada nos restantes troços classificativos cronometrados, os pontos a somar pelos cinco primeiros classificados na Power Stage (ES21) de domingo não alterarão as contas finais do título a entregar a Ogier.



O francês Sebastien Ogier (Ford Fiesta) ascendeu este sábado ao segundo lugar do Rali da Grã-Bretanha, liderado pelo britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), e ficou mais perto de poder comemorar no domingo a conquista do pentacampeonato Mundial de ralis.Após a realização da última etapa do dia de hoje (SS16), Sebastien Ogier levou o seu Ford Fiesta ao segundo lugar da classificação geral, a 53,1 segundos do líder e seu colega de equipa, Elfyn Evans, que persegue o primeiro triunfo britânico em casa em 17 anos.

Autor: Lusa