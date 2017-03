Continuar a ler

O Rali de Castelo Branco, primeiro da temporada em piso de asfalto, termina no domingo, com mais seis especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de São Domingos (9,12 km), Fonte Longa /14,23 km) e Alvito, a mais extensa do rali com 19, 29 km. Carlos Vieira (Citroen DS3 R5) foi o mais rápido em Serzedas, com Fontes a assumir o comando do rali ao vencer a classificativa de Vidigal.Na superespecial, o mais rápido foi João Barros, mas sem conseguir ultrapassar na geral o piloto do Citroen. Carlos Vieira fechou o dia em terceiro a 4,6 segundos do líder.Pedro Meireles (Skoda Fabia R5), líder do campeonato, abandonou com problemas mecânicos.O Rali de Castelo Branco, primeiro da temporada em piso de asfalto, termina no domingo, com mais seis especiais de classificação, com duplas passagens pelos troços de São Domingos (9,12 km), Fonte Longa /14,23 km) e Alvito, a mais extensa do rali com 19, 29 km.

O bicampeão nacional José Pedro Fontes (Citroen DS3) terminou este sábado na primeira posição o primeiro dia do Rali de Castelo Branco, segunda prova do Nacional de ralis.Após as três especiais de classificação, o bicampeão nacional terminou na frente com uma vantagem de 2,9 segundos para João Barros (Ford Fiesta R5), num rali marcado por algum equilíbrio, com três vencedores diferentes nas especiais do dia.

Autor: Lusa