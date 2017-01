E assim foi o primeiro grande acidente do WRC em 2017

Continuar a ler

As imagens televisivas mostraram o piloto neozelandês e o seu copiloto John Kennard a sair do carro, aparentemente ilesos.



Na sequência do acidente de Paddon, um espetador, que não foi atingido, caiu, recebendo assistência médica.



A segunda especial, última do primeiro dia, disputa-se a partir das 22:57 locais (21:57 em Portugal continental). As imagens televisivas mostraram o piloto neozelandês e o seu copiloto John Kennard a sair do carro, aparentemente ilesos.Na sequência do acidente de Paddon, um espetador, que não foi atingido, caiu, recebendo assistência médica.A segunda especial, última do primeiro dia, disputa-se a partir das 22:57 locais (21:57 em Portugal continental).

Fotógrafo atropelado por Hayden Paddon no arranque do WRC

A primeira especial do rali de Monte Carlo, primeira prova do Mundial de ralis, foi esta quinta-feira anulada pela organização, na sequência do acidente do piloto neozelandês Hayden Paddon.Quarto piloto a iniciar a especial, Paddon perdeu o controlo do seu Hyundai, que capotou à entrada de uma curva no último terço da especial entre Entrevaux e Ubraye e acabou imobilizado no meio da estrada.

Autor: Lusa