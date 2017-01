Fotógrafo atropelado por Hayden Paddon no arranque do WRC

Fotógrafo atropelado por Hayden Paddon no arranque do WRC

A organização do Rali de Monte Carlo, a primeira prova do Mundial de ralis, anunciou esta madrugada que o espectador envolvido no acidente de Hayden Paddon, na primeira especial da prova monegasca, perdeu a vida já no hospital de Nice. Ainda que inicialmente se tivesse especulado que a pessoa em causa seria um fotógrafo, a vítima mortal tratava-se de um espectador, que estaria a tirar fotos numa zona de acesso proibido."O espectador foi transportado de helicóptero desde a especial até ao hospital de Nice. Apesar de todos esforços por parte da equipa médica, infelizmente o espectador morreu", revela a organização da prova, que anuncia ainda a abertura de uma investigação ao incidente.Através de comunicado, também a Hyundai se pronunciou sobre a tragédia, deixando uma mensagem de condolências à família e amigos, prometendo igualmente ajudar os organizadores e autoridades a esclarecer o que levou a este trágico acontecimento.

Autor: Fábio Lima