Fotógrafo atropelado por Hayden Paddon no arranque do WRC

O Mundial de WRC de 2017 pode ter começado com uma tragédia. Ao final da passagem de apenas três pilotos, o neozelandês Hayden Paddon despistou-se e, na sequência do acidente, atropelou um fotógrafo, que terá ficado gravemente ferido, de acordo com a AFP.Segundo aquela agência noticiosa, o ferido grave será um espanhol de 50 anos, que estaria junto da estrada a fotografar a passagem dos pilotos - ainda não se sabe ao certo se seria um fotógrafo credenciado ou se se tratava apenas de um espectador munido de uma câmara fotográfica. De acordo com a AFP, o ferido foi transportado de helicóptero para o Hospital Pasteur de Nice por volta das 22h15 locais (21h15 de Lisboa).Ainda não há confirmação oficial por parte do WRC, ainda que o comunicado da organização revele que um espectador esteve envolvido no acidente. Contudo, nessa mesma nota indica que a pessoa em causa perdeu os sentidos após o choque.

Autor: Fábio Lima