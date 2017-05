Continuar a ler

Falando de coisas sérias, o espanhol da Hyundai desvalorizou o facto de ter registado o melhor tempo no Shakedown : "Não é muito importante, mas é bom para a motivação para tentar melhores tempos. Fiquei feliz com a prestação."Na conferência de imprensa esteve ainda Kris Meeke, piloto da Citroën que venceu o Rali de Portugal há um ano. Desta vez chega a Portugal após uma prestação azarada na Argentina, onde teve dois acidentes que deixaram o seu C3 WRC em muito mau estado. Em Portugal tem um carro novo. "Para ser honesto, ainda nem sei bem o que aconteceu na Argentina. Temos de retificar o que de mau fizemos e fazer uma condução limpa nestes dias", disse.Quem aponta à vitória nesta prova é Ott Tanak, da M-Sport. "Teremos de fazer um rali perfeito para poder vencer. Tenho alguma experiência em Portugal", referiu, antes de passar a palavra ao finlandês Esapekka Lappi, que se estreia num evento WRC na equipa da Toyota: "Por acaso não estou nervoso, estou confortável."Entretanto, o português Miguel Campos vai competir no WRC2, com um Skoda Fabia R5. "Espero fazer melhor que no ano passado. Esta é a primeira corrida que faço esta época e gostava de ser o primeiro entre os portugueses e alcançar o melhor posto possível no WRC2. Adoro este rali", apontou.