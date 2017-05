Continuar a ler

Sainz não esconde que gostaria de pilotar um dos novos carros WRC, bem diferentes da realidade que encontrou há décadas. As memórias não se perdem e o vencedor do Rali de Portugal em 1991 e 1995 recuperou algumas: "Portugal é sempre especial para mim. Fiz aqui o meu primeiro rali no WRC e durante muito tempo, como estivemos vários anos sem a Espanha no Mundial, sentia-me em casa quando corria em Portugal".



"Ganhei aqui com a Toyota e Subaru. Antes era um rali com diversos tipos de superfície. Lembro-me de ter lutado com o Juha Kankkunen pela vitória em 1995, eu com um Subaru. Cheguei à última especial com 40 segundos de vantagem, mas após 1 km tive uma falha de travões... Pensei naquele momento quer se tratava de um 'game over', mas afinal consegui chegar ao fim com o travão de mão e venci. Foi uma surpresa", recordou Carlos Sainz.



Carlos Sainz está de regresso ao Rali de Portugal, 30 anos depois da sua estreia no WRC, ao lado de Luis Moya, ao volante de um Ford Sierra RS Cosworth. O espanhol, hoje com 55 anos, participa num projeto para a Red Bull TV e, à passagem pela Exponor, quartel-general do rali, teceu rasgados elogios à competitividade do atual campeonato do Mundo."Teres quatro construtores na luta é muito bom e isso mostra o potencial do WRC nos dias de hoje. O regresso da Toyota também é importante... Tudo isto prova a saúde do WRC e isso é o melhor que podes ter. O pior é quando uma equipa domina, cmo se vê na Fórmula 1 ou até nos ralis, como aconteceu com a Volkswagen no último ano, por exemplo", mencionou Carlos Sainz, que elege Sébastien Ogier como o "favorito, pois é um piloto completo."

Autor: André Gonçalves