"Ele é muito profissional. O Ogier já sabe como funcionam as equipas de fábrica, já sabe os postos de cada um e foi fácil trabalhar imediatamente e de forma eficaz, devido ao seu profissionalismo", disse, em jeito de referência ao triuno no Rali de Monte Carlo, logo a abrir a temporada. "É exigente, como todos, e sabe bem o que é que resulta com ele. Sabe não ir para além dos limites para não correr riscos desnecessários, porque há muito a perder. Sabe gerir", ressalvou. Daí que nem Ogier nem a equipa estejam preocupados com o facto do Ford Fiesta n.º 1 ter ganho apenas oito especiais esta época. "Temos é de trabalhar na fiabilidade do carro. Podemos não ter o conjunto mais rápido, mas se garantirmos que o carro chega até ao fim… assim é que se ganham os pontos", resumiu.Bernardo está na M-Sport desde junho de 2014 e, depois de ter trabalhado com Ott Tanak, este ano foi premiado por Malcolm Wilson, passando a lidar bem de perto com o tetracampeão do Mundo. "Soube no fim de dezembro passado e disse logo que aceitava. Sabia que tinha de me esforçar mais por trabalhar para o campeão Ogier", referiu, depois de ter-nos explicado em que consiste o cargo de engenheiro de ralis: "Faço a preparação entre eventos, afinação, investigação e resolução de problemas que tenhamos durante os eventos. Aqui trabalhamos em conjunto à procura de soluções durante o rali ou para a prova seguinte".Os engenheiros e os mecânicos acabam por ser menos mediáticos nesta modalidade, contudo não deixam de ter cargos de peso e uma vida alucinante. "Temos uma vida muito intensa, entre ralis, testes, viagens... Acaba por ser acordar, trabalhar e quando paramos de trabalhar vamos dormir, porque no dia seguinte acordamos bem cedo. Durante os ralis fazemos a assistência de manhã, depois acompanhamos os trajetos dos pilotos nas classificativas e analisamos eventuais afinações que sejam necessárias nos carros. Há nova assistência ao almoço e eu, como engenheiro, dou a lista de trabalhos ao Miguel Cunha, que é o mecânico-chefe. Repetimos a rotina à tarde e ao fim do dia há nova assistência, mais longa e minuciosa", explicou-nos."Não é um estilo de vida para toda a gente. Isto tem de ser vidido ao máximo e, se conseguirmos suportar os pontos negativos, os positivos depois compensam muito. Há emoções que não se vivem em mais lado nenhum", atirou Bernardo Fernandes. O tempo livre é escasso, mas quando é possível tirar alguns dias de descanso, Bernardo faz questão de vir a Portugal.