Continuar a ler

Num primeiro momento, a equipa dos pilotos confirmou a Record já ter falado com José Pedro Fontes e Inês Ponte, encontrando-se os dois estáveis. Já a organização emitiu um comunicado na última hora a dar conta do estado de saúde dos tripulantes do carro n.º 80. "Ambos encontram-se estáveis e fora de perigo, aguardando mais exames médicos", lê-se, com a organização a remeter outras explicações para a equipa dos portugueses.



Ainda assim, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, José Pedro Fontes terá uma fratura numa perna e a navegadora Inês Ponte uma fratura ao nível da bacia, devendo mesmo ser alvo de intervenção cirúrgica.



A primeira classificativa do dia foi neutralizada, pelo que mais nenhum piloto partiu após José Pedro Fontes. "O tempo atribuído aos restantes pilotos foi de 18.18,4 minutos", esclareceu a organização.



(notícia atualizada às 17H30) Num primeiro momento, a equipa dos pilotos confirmou ajá ter falado com José Pedro Fontes e Inês Ponte, encontrando-se os dois estáveis. Já a organização emitiu um comunicado na última hora a dar conta do estado de saúde dos tripulantes do carro n.º 80. "Ambos encontram-se estáveis e fora de perigo, aguardando mais exames médicos", lê-se, com a organização a remeter outras explicações para a equipa dos portugueses.Ainda assim, e de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, José Pedro Fontes terá uma fratura numa perna e a navegadora Inês Ponte uma fratura ao nível da bacia, devendo mesmo ser alvo de intervenção cirúrgica.A primeira classificativa do dia foi neutralizada, pelo que mais nenhum piloto partiu após José Pedro Fontes. "O tempo atribuído aos restantes pilotos foi de 18.18,4 minutos", esclareceu a organização.

O piloto português José Pedro Fontes e co-piloto Inês Ponte foram evacuados para o Hospital de Viana do Castelo, na sequência de um acidente na classificativa de Viana do Castelo, esta manhã, no Rali de Portugal.A dupla seguia aos comandos de um Citroën DS3 R5 quando embateu contra uma árvore, apenas 400 metros após o início da especial. As equipas médicas de emergência entraram em ação, José Pedro Fontes foi levado de ambulância e Inês Ponte de helicóptero até à unidade hospitalar.

Autor: André Gonçalves