Vaca faz estragos



Entretanto, Pierre-Louis Loubet teve um encontro inesperado durante a PEC 11 deste Rali de Portugal, a primeira passagem por Cabeceiras de Basto. O piloto francês, ao volante de um Ford Fiesta R5, chegou ao final do troço com a parte da frente do carro claramente danificada. Teria capotado? Não. Foi o próprio que explicou o que aconteceu: "Bati numa vaca durante o troço."



Jari-Matti Latvala não tem estado a cem por cento em termos de saúde. Esta manhã, tanto no final do troço de Vieira do Minho como no de Cabeceiras de Basto, o finlandês revelou estar com problemas desde o shakedown da passada 5.ª feira. "Tenho estado com febre, tomado medicação forte, e na última noite mal consegui dormir", explicou o piloto da Toyota, que diz sentir "o corpo cansado".Contrariedades que o poderão afetar mais durante o dia, até porque ainda falta a longa especial de Amarante (37,55 km) e as segundas passagens durante a tarde. Recorde-se que ainda ontem Latvala tinha capotado durante Ponte de Lima 2 e, por isso, caiu para fora do top 10 da geral, depois de ter estado na liderança na manhã de ontem.

Autor: André Gonçalves