Continuar a ler

"Não foi o melhor para mim, nem a mais fácil. Vou ter de fazer várias mudanças nas minhas notas para ver se não perco mais tempo", lamentou o finlandês da Toyota, segundo do campeonato do Mundo.Em Ponte de Lima, o Yaris de Latvala não foi além do sétimo tempo, a 4,5 segundos do trio de mais rápidos, o estónio Ott Tänak (Ford Fiesta), o britânico Kris Meeke e o irlandês Craig Breen, ambos em Citroën C3.Daí que o primeiro lugar de Latvala, que se queixou de dores lombares na quinta-feira e hoje disse não estar a 100%, "mas talvez a 97%", está preso por meio segundo de vantagem sobre Meeke, 1,2 segundos sobre Tänak e 1,4 sobre Breen."Estou contente, está a ser uma boa corrida. Falam aqui da limpeza das estradas, mas não há nenhuma. Estou a lutar com os trilhos", afirmou Meeke, o atual campeão do Rali de Portugal, após as quatro primeiras especiais, assegurando que "um carro feliz significa um piloto feliz".Igualmente satisfeitos com o comportamento dos carros, ficaram Tänak, que destacou as melhorias na quarta especial, e, sobretudo, Breen. "O carro está um prazer absoluto. Nunca conduzi algo tão fantástico na minha vida. Faz exatamente o que eu quero e isso é uma ótima sensação", referiu o irlandês.O francês e tetracampeão mundial Sébastien Ogier (Ford Fiesta) segue no quinto lugar, a 4,8 do finlandês, depois de cumprir a obrigação de 'limpar a estrada', inerente à liderança do Mundial."Fiz o melhor que pude. Sem cometer erros, não podia forçar mais. Temos de lutar", referiu Ogier, que venceu em Portugal em 2010, 2011, 2013 e 2014.Paddon foi o mais rápido no primeiro troço do dia e chegou ao primeiro lugar, mas um problema elétrico no i20, que o obrigou a uma paragem especial seguinte, atrasou-o."O carro parou a dois quilómetros do fim. Perdemos toda a força, tive de parar e reiniciar. Mas, calma, não vamos ficar frustrados com isso", frisou Paddon, sexto a 10,2 segundos do líder.O belga Thierry Neuville (Hyundai i20) e o norueguês Mads Ostberg (Ford Fiesta), que repartiam a liderança depois da superespecial de Lousada, não conseguiram manter o ritmo, tendo o recente vencedor em França e na Argentina, terminado a manhã no sétimo lugar, a 10,3 segundos."Fiquei com a sensação que tinha conseguido um bom tempo, mas afinal não. Perdi tempo no final e nem sei porquê", lamentou Neuville, terceiro do Mundial, logo após a segunda especial do rali.Ostberg, agora nono a 16,4 segundos de Latvala, também assumiu o seu desconforto com o carro, apesar de o maior infortúnio ter sido sofrido pelo francês Stéphane Lefebvre (Citroën C3), que cumpriu duas especiais com um furo, depois de ter sofrido um acidente na terceira classificativa: Além dos danos no para-brisas, teve dois pneus furados e apenas um suplente.A partir das 16h09, Ogier volta a ser o primeiro a partir para o troço de Viana do Castelo 2 (26,7 km). Seguem-se novas passagens nas especiais de Caminha (18,1 km) e Ponte de Lima (27,46 km), antes das duas passagens na 'Braga Street Stage' (1,9 km), ao início da noite.