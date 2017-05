Continuar a ler

O triunfo foi repartido com Ostberg, ex-piloto oficial da Ford, que assumiu ter beneficiado do empolgamento do público de Lousada e da concorrência do neozelandês Hayden Paddon (Hyundai i20), autor do terceiro melhor tempo e com quem dividiu a superespecial. "Também entrei um bocado na loucura do público. Foi um duelo bem apertado. Vi na primeira volta que estava renhido e apertei um pouco mais na segunda. Alguns pequenos erros, mas, para já, estou contente", sublinhou o norueguês.Pelo contrário, o companheiro de equipa de Neuville na Hyundai conseguiu abstrair-se do público. "Foi incrível, julgo que este carro está a fazer mais barulho, porque não ouvi o público. Espero fazer um bom rali, para já foi bom", adiantou Hayden Paddon.Mais distante ficou o britânico Elfyn Evans (Ford Fiesta), quarto, a 0,4 segundos da dupla da frente, mas, mesmo assim, melhor do que o francês, tetracampeão e líder do Mundial Sébastien Ogier, seu companheiro de equipa, que não foi além do sexto tempo, a 0,7 segundos, depois da vitória em Lousada no ano passado."Amanhã [sexta-feira] vai ser complicado, porque vou abrir a estrada, vou tentar perder o menos tempo possível, por isso, vou ver o que posso fazer", anteviu Ogier, vencedor das edições de 2010, 2011, 2013 e 2014 da prova portuguesa - em caso de triunfo, o francês iguala o recorde do finlandês Markku Allén, que venceu o Rali de Portugal em cinco ocasiões.O finlandês Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris), segundo do Mundial, gastou mais 1,5 segundos do que Neuville e Ostberg, enquanto o detentor do título em Portugal, o norte-irlandês Kris Meeke (Citroën C3), que disputou a superespecial com Neuville, fechou a lista dos dez primeiros, com mais dois segundos.Miguel Campos (Skoda Fabia R5) foi o português mais rápido no arranque do Rali de Portugal, com o 22.º lugar, a 9,2 segundos de Neuville.Na sexta-feira, Ogier vai ser o primeiro a partir para as oito classificativas do segundo dia da 51.ª edição do Rali de Portugal, a partir das 10h09, nos troços no Alto Minho, onde os pilotos vão percorrer duas vezes os renovados troços cronometrados de Viana do Castelo (26,7 km), Caminha (18,1 km) e Ponte de Lima (27,46 km), antes da 'Braga Street Stage' (1,9 km), ao início da noite.