(notícia atualizada às 15h30) Atrás desta dupla seguiam ainda quatro equipas de competição, que pararam por instantes devido ao mau posicionamento do Skoda em questão, mas depois prosseguiram a classificativa.

A primeira especial do dia, em Vieira do Minho, ficou marcada por um acidente a envolver a dupla portuguesa Marco Reis e Nuno Carvalhosa, ao volante de um Skoda Fabia R2. O carro n.º 96 despistou-se aos 12,96 km da classificativa e foi necessária a entrada do INEM.O co-piloto escapou ileso ao acidente, mas o piloto Marco Reis teve de ser transportado de helicóptero para o Hospital de Braga. As primeiras informações apontaram para suspeita de traumatismo na bacia mas o piloto já reagiu através da sua página no Facebook: "Obrigado a todos pelas várias mensagens e telefonemas de apoio. Estou bem e não tenho nada partido. Vamos ver se tenho alta ainda hoje."

Autor: André Gonçalves