A classificativa foi interrompida, já bem depois da passagem das máquinas do WRC. Os pilotos que seguiam atrás de Gilbert fizeram os últimos metros em modo ligação até Luílhas. A segunda especial do dia será reiniciada às 10h43, destinada aos carros bloqueados devido ao acidente de Gilbert em Fafe.



Atrasado está, definitivamente, o troço de Montim, que tinha início previsto para as 10h20. Todos os pilotos, incluindo os WRC, estão a aguardar no início desta especial, para que seja realizada sem interrupções pelo meio, com a partida a estar agendada para as 10h55.



Quentin Gilbert, piloto francês que compete no Rali de Portugal na categoria WRC2, capotou no momento do mítico salto da Pedra Sentada, na primeira passagem pela especial de Fafe.O Skoda Fabia R5 'aterrou' apoiado na sua parte dianteira, capotou e ficou atravessado ao longo do troço. Tanto o piloto como o co-piloto saíram ilesos do acidente e foram logo a correr para a zona que antecede o salto para alertar os restantes pilotos que seguiam atrás.

Autor: André Gonçalves