A Citroen inscreveu quatro C3, mais um do que o habitual. Além do britânico Kris Meeke, do irlandês Craig Breen e do francês Stéphane Lefebvre, a marca francesa vai contar com Khalid Al Qassimi, dos Emirados Árabes Unidos.



De resto, a M-Sport vai inscrever os seus quatro Ford Fiesta WRC, com destaque para o francês Sébastien Ogier, tetracampeão em título e líder do Mundial, que será acompanhado pelo estónio Ott Tänak, o britânico Elfyn Evans e o norueguês Mads Ostberg.



A Hyundai apresenta os três pilotos habituais, o belga Thierry Neuville, vencedor das últimas duas provas (França e Argentina), o neozelandês Hayden Paddon e o espanhol Dani Sordo.



A pontuar para o Troféu WRC estão os privados Martin Prokop (Ford), Valeriy Gorban (Mini) e Jean-Michel Raoux (Citroen), que elevam a 17 o número de WRC presentes.



Naquele será o primeiro evento obrigatório em WRC2, há 20 inscritos na categoria, incluindo o português Miguel Campos (Skoda Fabia R5) e pilotos como o norueguês Andreas Mikkelsen e o sueco Pontus Tidemand (Skoda Fabia R5) ou o francês Eric Camilli e o finlandês Teemu Suninen (Ford Fiesta R5).



O Rali de Portugal, que arranca na quinta-feira, vai ter 14 carros WRC oficiais à partida, o número mais elevado do campeonato do mundo até agora, com dois construtores a apresentarem-se pela primeira vez na máxima força.De regresso ao Mundial este ano, a Toyota esperou pela sexta prova do calendário para se apresentar pela primeira vez com três carros, juntando o finlandês Esapekka Lappi aos compatriotas Juho Hanninen e Jari-Matti Latvala, vencedor do Rali da Suécia.

Autor: Lusa