Já se ouvem os motores no Rali de Portugal. Na manhã desta quinta-feira realizou-se o tradicional Shakedown, que funciona como aperitivo para a competição, pelo que os tempos registados pelos pilotos não contam para a classificação. De qualquer forma, foi Dani Sordo (Hyundai i20 Coupé WRC) a ser o mais rápido em Paredes.O piloto espanhol fez três passagens pelo troço e fixou a marca de 3.06,9 minutos. Os tempos foram bastantes competitivos, com Sébastien Ogier (3.07,0), Jari Matti Latvala (3.07,1) e Kris Meeke (3.07,2) a ficarem nas posições seguintes. Este quarteto de luxo, como é possível constatar, ficou separado por um décimo de segundo entre si, ficando também claro o equilíbrio entre os diferentes construtores, com um elemento da Hyundai, M-Sport, Toyota e Citroën no top4 do Shakedown.Os pilotos estão de regresso à Exponor, em Matosinhos, e a partir das 15h30 rumam até Guimarães, primeiro para uma sessão de autógrafos e depois para a cerimónia oficial de partida, junto ao castelo. Só depois, a partir das 19h03, vai arrancar a competição propriamente dita, com a Superespecial da Lousada.

Autor: André Gonçalves